Tom Kaulitz & Elif: Klatsche für Heidi! Er hat eine Jüngere an seiner Seite

In "That's my Jam" (TV-Ausstrahlung: 26.5., 23:30 Uhr bei RTL) treten Tom und Bruder Bill mit ihren Promi-Teams in verschiedenen Musikspielen gegeneinander an. Bill hat sich in der ersten Sendung für Jasna Fritzi Bauer und Jan Delay entschieden. Und Tom? Eigentlich wäre Heidi doch die perfekte Kandidatin. Sie moderiert drei verschiedene TV-Sendungen, hat mit ihrem Schatz und Snoop Dog sogar einen eigenen Song aufgenommen. Doch von der Modelmama fehlt jede Spur bei "That's my Jam". Stattdessen treten für ihn Schauspieler Daniel Donskoy und Sängerin Elif an. Besonders die 30-Jährige hat es ihm angetan. "Sie ist eine Frau mit einer unglaublichen Stimme", schwärmt er in der Sendung. Ja, Tom ist Feuer und Flamme für sein Team!