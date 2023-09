Heidi Klum: Lüge entlarvt! Das ist echt heftig

Nachdem sich die kritischen Nachfragen auf Heidis Insta-Account häuften, stellte sich die Modelmama für ihre Follower sogar auf die heimische Waage, Ergebnis: 62,5 Kilogramm. Damit liegt ihr BMI-Wert im Normalbereich. "Leute lesen, glauben und folgen dem möglicherweise, das ist gar nicht gut für sie. Ich zähle meine Kalorien nicht und musste das noch nie in meinem Leben tun", so Heidi weiter. Also alles nur falscher Alarm? Naja, nicht so ganz. Denn klar ist: All die Fotos mit Fritten und Eiscreme, die Heidi so gerne postet, vermitteln schnell ein falsches Bild! Denn solche Food-Sünden dürften in Wahrheit die absolute Ausnahme sein. Schon früher gab Heidi selbst zu: "Am Anfang musste ich diszipliniert sein. Und jetzt habe ich mich einfach so daran gewöhnt." Heißt im Klartext: Statt lecker Nutellabrötchen gibt’s porchierte Eier in Brühe zum Frühstück. Und statt zu Kuchen und Keksen greift Heidi nach eigener Aussage lieber zu Äpfeln oder Feigen, wenn’s etwas Süßes sein soll. Das Zauberwort lautet also: Verzicht. Tja, ganz so easy wie Heidi es darstellt, ist die Sache mit der Ernährung dann wohl doch nicht…