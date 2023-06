Heidi Klum: Nach dem "GNTM"-Finale bricht alles zusammen!

Schon im Vorfeld eskalierte der Zoff zwischen Papa und Tochter Klum, sodass die Wahl der 23-jährige Vivien zu "Germanys Next Topmodel" praktisch zur Nebensache geriet. Kurz vor dem Finale hatte Heidi sich demonstrativ mit Mama Erna und Tochter Leni gepostet – und ohne Vater Günther, der früher stets die Strippen der Show zog. Bis Heidi ihn ausbootete. Das Verhältnis der beiden gilt seit Jahren als zerrüttet – wie heillos, zeigte sich jetzt in aller Deutlichkeit. Während seine Frau Erna beim Finale heiter im Publikum saß, blieb Günther auch diesmal wieder außen vor, allerdings keineswegs klaglos.

Im Gegenteil: Pünktlich zum Countdown der diesjährigen Staffel machte die einstige graue Eminenz mächtig Stimmung gegen Show und Tochter, lästerte hemmungslos über das abgespeckte Konzept des Senders. Früher habe man das "GNTM"-Finale in Hallen mit 15.000 Zuschauern gefeiert, heute hingegen, so Günther verächtlich, "macht man es in einem Studio." Nur noch Freunde und Verwandte seien dabei erwünscht, Fans dürften nicht mehr teilnehmen. "Es ist also unpersönlicher geworden", bilanziert er verärgert. Auch am Auftritt der Scorpions im Finale nimmt er Anstoß: Die jungen Leute, eigentliche Zielgruppe der Sendung, könnten damit "nichts anfangen", mäkelt er. "Der Sender spart. Und sie sparen nicht nur am Geld, sondern auch an der Idee."