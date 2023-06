Heidi Klum: Heftige Vorwürfe von der "GNTM"-Gewinnerin!

Irgendwann traute sie sich dann, in eine eigene Wohnung zu investieren, ziemlich mutig für eine gerade mal 22-Jährige. Heute weiß sie: "Es war die richtige Entscheidung." Erst vermietete sie die Immobilie, inzwischen hat sie kernsaniert und ist selbst eingezogen. "Es gibt kein schöneres Gefühl, als in seinen eigenen vier Wänden aufzuwachen." Ihre Finanzen hat sie weiterhin gut im Blick. Ihr Rat an andere Frauen: "Traut euch, euch zu informieren! Geld einfach nur zu sparen und auf der Bank liegen zu lassen, ist keine gute Idee. Durch die Inflation verliert es jedes Jahr an Wert." Im Alltag gibt Kim übrigens das meiste Geld im Restaurant aus. "Ich gehe jeden Tag essen, weil ich nicht kochen kann", gibt sie zu. "Da wäre sicher noch Einsparpotenzial bei mir."

Auch interessant

Was waren die größten "GNTM"-Skandale aller Zeiten? Das erfahrt ihr hier im Video: