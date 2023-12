Heidi Klum: Neue Karriere als Backup-Sängerin für "Tokio Hotel"!

Heidi Klum geht (schon wieder) unter die Sängerinnen! Das Model hat sich bereits mehrmals als Sängerin probiert, unter anderem im letzten Jahr mit ihrem Titelsong für "Germany's next Topmodel" "Chai Tea With Heidi" gemeinsam mit Rapper Snoop Dogg - jetzt will die 50-Jährige Backup-Sängerin für die Band ihres Mannes werden!