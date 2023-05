Heidi Klum: Polizeieinsatz in ihrer Familienvilla

Heidis Schwager Bill hat das vor wenigen Tagen selber verraten. Ein verrückter Fan lauerte ihm vor seinem Haus in Los Angeles auf. "Ich habe einen Verrückten vor der Tür. Ganz komischer Typ, lief immer auf und ab, hat mein Haus beobachtet, hat sich mitten auf die Straße gesetzt, um in mein Haus zu gucken", erzählt der Sänger – und das Entsetzen ist klar aus seinen Worten herauszuhören. Bill hatte so viel Angst, dass er die Polizei rief. Doch der Unbekannte flüchtete in die Nacht!

Zurück bleibt die Angst, dass der Verrückte wiederkommt. Nicht nur zu Bill, nein, auch zu Heidi und Tom! Dass die beiden zu Hause nicht mehr sicher sind, ist ein Fakt. Schließlich wurden vor wenigen Wochen alle Hunde des Paares vergiftet! Ihr geliebter Capper starb. Wenige Tage später musste auch ihr Irischer Wolfshund Anton in die Tierklinik – und schloss für immer die Augen. Und auch Bills geliebter Vierbeiner Stitch starb. Alles nur ein Zufall? Die Polizei jedenfalls, so heißt es aus Los Angeles, sei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Und auch Heidi, Tom und Bill sind in Sorge. "Ist da vielleicht ein Verrückter, der uns schaden will", fragen sie sich. Und wenn ja, warum? Aus Neid? Es gibt so viele Spinner heutzutage. Bis man mehr weiß, muss die Familie jetzt noch besser auf sich aufpassen. Das oberste Gebot: Sei nie alleine unterwegs!

Auch interessant