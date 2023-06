Heidi Klum: Psycho-Drama! Jetzt zieht sie bittere Konsequenzen

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Follower wissen, warum sie die Kommentarfunktion unter ihren Postings deaktiviert hat. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: "Für meine eigene psychische Gesundheit. Ich finde es manchmal nicht schön, was die Leute zu sagen haben, und ich denke, es ist nicht gut, sich von dem beeinflussen zu lassen." Für sie war es eine dringend notwendige Entscheidung, den Kontakt zu ihren Followern runterzuschrauben. "Ich fühle mich dadurch freier. Natürlich bin ich traurig über all die Fans, mit denen ich nicht sprechen kann, aber es gibt derzeit leider zu viel Hass auf der Welt. Und dafür bin ich nicht da. Auf meinem Instagram-Account und allem, was ich tue, geht es um Liebe und Glück. Bei vielen Menschen jedoch nicht!"

Ein drastischer Schritt, den Heidi allerdings nicht nur auf Social Media gegangen ist – sondern auch in der Realität: Denn auch im "GNTM"-Finale wollte sie sich diesmal offenbar schützen, holte sich Support von der Familie, die ihr den Rücken stärkt. Während sie von ihrer Mutter Erna und Ehemann Tom Kaulitz backstage supportet wurde, stand Tochter Leni ihrer Mutter sogar vor den Kameras bei, führte zum ersten Mal mit ihr gemeinsam durch die Live-Sendung. Und auch aus den Zuschauerrängen waren diesmal keine Buhrufe zu erwarten: Für das Finale konnten die von Heidi so sehr gefürchteten Fans nämlich keine Tickets kaufen. In den Rängen der Kölner MMC Studios saßen ausschließlich Freunde und Familienmitglieder der Kandidatinnen. Und für noch etwas war gesorgt: Heidi hatte nur wenigen, ausgesuchten Fotografen den Zugang zur Show ermöglicht. Bilder, auf denen sie unvorteilhaft getroffen ist oder die negative Kommentare anfeuern können, gab es dadurch nicht. Gebracht hat es am Ende nichts, fiese Kommentare zu Heidis Finale fanden trotzdem ihren Weg ins Netz. "Ihr dürft nicht alles an euch heranlassen", hatte Heidi mal ihren "GNTM"-Kandidatinnen im Umgang mit Instagram & Co. mit auf den Weg gegeben. Wie schwierig das wirklich ist, erfährt Heidi gerade am eigenen Leib …

Auch interessant:

Was waren die größten "GNTM"-Skandale aller Zeiten? Das erfahrt ihr hier im Video: