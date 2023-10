Heidi Klum: Schlaflose Nächte! Diese schaurigen Neuigkeiten sorgen für Aufregung

Zu diesem Video-Teaser verlor die TV-Jurorin allerdings bislang keine großen Worte, sondern postete als Kommentar lediglich eine Reihe von Halloween-Emojis. Im Laufe der kommenden Wochen dürften nun immer mehr Details zu ihrem Kostüm für die große Halloween-Party offengelegt werden. Heidi Klums Event findet traditionell am 31. Oktober in New York statt. In der Vergangenheit überraschte sie bereits als Jessica Rabbit, Fiona aus "Shrek" oder als Cyborg.

2022 schlängelte sie sich zuletzt als Wurm durch den Abend, während sie Ehemann Tom Kaulitz als Fischer verkleidet am Haken hatte. Für 2023 hatte sie bereits Mitte September im Gespräch mit der britischen "Daily Mail" ein "wirklich extravagantes" Kostüm angekündigt. Sie habe deswegen schlaflose Nächte gehabt.