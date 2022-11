Heidi Klum: Sensation! Sie zeigt erstmals ihren Sohn Johan

Auf Instagram postet das Model jetzt, anlässlich seines 16. Geburtstages, ein Kinderfoto ihres Sohnes Johan und schreibt dazu: "Sweet 16 today! Johan i love you so much!"

In ihrer Story gibt die 49-Jährige noch mehr Einblicke in die Geburtstagsfeier ihres Sohnes. Ein Foto zeigt Johan, wie er am schön gedeckten Geburtstagstisch sitzt, neben ganz vielen Geschenken und Pancakes. Später am Tag besucht das Geburtstagskind Heidis Ehemann Tom und seinen Bruder Bill Kaulitz in deren Tonstudio. Es sieht so aus, als würde Tom ihm erklären, wie er und seine Band Tokio Hotel ihre Musik aufnehmen. Möchte der 16-Jährige vielleicht bald selbst Musik machen?

Ob sich Johan, genau wie seine Schwester Leni, dazu entscheidet in die Öffentlichkeit zu gehen oder aber einen ganz anderen Weg einschlagen wird, bleibt abzuwarten...