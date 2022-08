Heidi Klum: Trennung! Jetzt ist es offiziell

Leni ist gerade 18 Jahre alt geworden und hat ihren High School-Abschluss in der Tasche. Jetzt heißt es Abschied nehmen! Das Nachwuchs-Model verlässt ihr zu Hause in Los Angeles und zieht nach New York. Leni möchte dort Innenarchitektur und Kunst studieren. "Gerade ist die Uni ganz oben auf ihrer Liste. Nicht das Modeln und sie ist total aufgeregt, dieses neue Kapitel zu starten", erzählte Mama Heidi kürzlich gegenüber "ET Online". Heidi muss ihr Küken aus dem Nest lassen - auch wenn es ihr nicht leicht fällt. "Ich bin mir sicher, sie wird eine tolle Zeit haben, aber mein Herz wird traurig sein." Zum Glück ist New York ja nur wenige Flugstunden von Los Angeles entfernt.

