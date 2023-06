Heidi Klum: "Tut mir Leid" - Sie wurde eiskalt fallen gelassen! 

Es ist soweit, Heidi Klum kürt im großen Finale von "Germany’s Next Topmodel" 2023! Während in der finalen Show noch 5 Teilnehmerinnen um den Titel kämpfen, wurde im voraus bereits bekanntgegeben, welche Kandidatin Heidi bei der Backstage-Moderation unterstützt. Die Aufgabe ging an die polarisierende Cassy. Keine Überraschung, schließlich heimste diese mit am meisten Sendezeit ein.