Heidi Klum & Bill Kaulitz: Schlüpfriger Nackt-Skandal!

In Jan Böhmermanns Sendung "ZDF Magazin Royale" plauderten die Tokio Hotel-Zwillinge aus dem Nähkästchen. "Bill, hast du Heidi schon mal nackt gesehen?", hakte der Moderator neugierig nach. Seine überraschende Antwort: "Ja, ich hab Heidi schon mal nackt gesehen." Die beiden standen in der Vergangenheit schon öfters für Sendungen wie "Queen of Drags" oder "Germany's next Topmodel" vor der Kamera. "Wir waren zusammen in einem Trailer und da zieht man sich auch um." Ob Tom diese Enthüllung wohl so gefällt? Nööö, der lachte herzlich über die Aussage seines Bruders.