Thomas Gottschalk: Fiese Attacke auf Heidi Klums Tochter

Moderator Thomas Gottschalk hat's mal wieder getan. Zusammen mit Podcast-Kollege Mike Krüger hat der Entertainer zum Rundumschlag ausgeholt und dieses Mal ordentlich gegen Model und Heidi-Klum-Tochter Leni ausgeteilt. In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts blicken Gottschalk und Krüger auf das Jahr 2023 zurück und schwadronieren über die Pocher-Trennung und eben auch über die Klums. Denn eine Sache stößt vor allem Mike Krüger bitter auf: die Dessous-Kampagne von Heidi mit Tochter Leni Klum. Aktuell sind sie in ganz Deutschland in Unterwäsche auf zahlreichen Plakaten zu sehen – nicht zum ersten Mal. Dem Komiker passt das allerdings gar nicht.

"Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich schwerlich bekleidet in Dessous. Wo man auch sagt: Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?", beginnt Mike Krüger die Läster-Attacke, in die Gottschalk nur zu gerne mit einsteigt.