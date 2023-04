Heidi Klum & Sebastian Ströbel: "Bergretter"-Sensation! Es ist wahr

Es ist kein Geheimnis, dass Heidi Klum ein riesiger Fan von der Serie "Die Bergretter" ist. Das plauderten Ehemann Tom Kaulitz und seiner Bruder Bill neulich in ihrem Podcast aus. Als Hauptdarsteller Sebastian Ströbel davon erfuhr, lud er sie via Instagram direkt zu den Dreharbeiten ein. "Kommt uns doch gerne mal in der Ramsau besuchen und dann hängen wir zusammen am Heli ab! Wir freuen uns – bis dann!"