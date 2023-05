Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehedrama während der Tokio Hotel-Tour!

Gerade machte sich nämlich ihr Gatte Tom Kaulitz (33) mit seinen Jungs von Tokio Hotel auf „Beyond the World Tour“ quer durch acht Länder in Europa – und Heidi hat sich offenbar extra Zeit genommen, um ihren Schatz und dessen Bandkollegen zu begleiten. Aber nicht etwa als Plus One im Hintergrund, im Gegenteil: Die Model-Mama verfolgt die Auftritte ihres Liebsten vor Ort mit Argusaugen und übernachtet sogar im Tourbus, wann immer möglich! Nicht, dass Tom bei einem Meet & Greet mit hübschen Fan-Girls noch auf dumme Gedanken kommt… Zwar versicherte Heidi gerade bei einer Fragerunde auf Instagram, sie fände es „toll, dass Tom so viele Fans hat“.

Doch wie heißt es so schön? Gegessen wird zuhause! Schließlich ist es ja kein Geheimnis, dass Tom in früheren Jahren nichts anbrennen ließ. Bei einem Auftritt in der TV-Show „Inas Nacht“ gestand der Gitarrist 2017 sogar selbst, dass er in der Vergangenheit regelmäßig Groupies für eine heiße Nacht mit auf sein Hotelzimmer nahm: „Wenn sie dich doch toll findet, ist das doch schön“, berichtete der Musiker damals freimütig. Mit den wilden Zeiten ist es jetzt allerdings vorbei, dafür sorgt Ehefrau Heidi. Wie sie und der Musiker es schaffen, auch nach fünf Jahren Beziehung immer noch so glücklich miteinander zu sein? Auch darauf hatte das Model in einem Q&A auf Instagram ein klare Antwort: „Ach, einfach Liebe!“ Das – und ein wachsames Auge…

