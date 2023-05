Heidi Klum: Eklat beim "FC Bayern München"-Spiel!

"FC Bayern München" musste sich 1:3 gegen "RB Leipzig" geschlagen geben. Heidi machte während des Katastrophen-Spiels einige Videos, die sie auf Instagram veröffentlichte, und sorgte damit auf der VIP-Tribüne für Kopfschütteln. Sie stichelte sowohl gegen Vorstandsboss Oliver Kahn, als auch gegen Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Oh, da steht er, der Oli Kahn. Ich finde ja, er ist der Richtige für das ganze Ding. Sehen wir den jetzt zum letzten Mal?", sagte sie, während er nur einige Reihen hinter ihr saß. Und dann bekam ein anderer sein Fett weg. "Eigentlich müsste der Hasan gehen", schoss sie weiter. "Ups, habe ich das jetzt gesagt? Oh, sorry!" Angeblich war Heidi während der Aufnahmen nicht mehr ganz nüchtern. Bei den Gästen und den Verantwortlichen des Vereins kam die Aktion trotzdem nicht gut an...

