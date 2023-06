Heidi Klum & Tom Kaulitz: Er hat sie verlassen!

Seit Anfang der Woche stehen Tom und Bill als Coaches für "The Voice of Germany" vor der Kamera. Dafür sind die Zwillinge nach Berlin gereist und werden dort einige Zeit verbringen. Die Dreharbeiten sollen (mit Unterbrechungen) bis Ende des Jahres stattfinden. Und Heidi? Die hat die meisten ihrer Jobs in Amerika! In den nächsten Monaten wird ihre Liebe wohl oft auf Distanz stattfinden.