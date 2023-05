Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt spricht ER über die Trennung!

Mittlerweile ist Tom Ehemann und vierfacher Stiefpapa und auch sein Bandkollege Gustav Schäfer hat eine Tochter. Da fällt es natürlich noch schwieriger, das zu Hause so lange zu verlassen. "Für uns alle ist es nicht leicht", gibt Tom jetzt im Interview mit dem "Stern" zu. "Aber unsere Familie aus LA kommt uns besuchen." Es gibt da nur ein Problem: Der enge Tourbus. "Wir müssen nur schauen, dass nicht alle Kinder auf einmal im Tourbus sind. Wenn Gustavs Tochter auch dabei ist, kann es schon mal voll werden. Aber wir organisieren uns anders und besser als früher, haben 14 Termine in Europa, das ist okay. Im Sommer spielen wir auf ein paar Festivals, das ist immer super, weil die Kinder da freihaben und mitkommen können." Aber wie sagt man so schön: Vorfreude ist die schönste Freude!

