Heidi Klum & Tom Kaulitz: Flucht aus L.A.?

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprechen Tom und Bill über Trumps erneuten Wahlsieg. Die "Tokio Hotel"- Zwillinge mögen den neuen Präsidenten gar nicht. Bisher fühlten sie sich in ihrer Wahlheimat Los Angeles richtig wohl. Doch jetzt erzählt Bill, warum die Familie in Schockstarre verfallen ist: "Die Leute, die da an der Macht sind, sind angsteinflößend."

Für Tom, der in L.A. gemeinsam mit Ehefrau Heidi lebt, ist Trumps Wahlsieg "ein angekündigter Albtraum". Das sagt auch Bill: "Man hat einfach wirklich irre Leute an der Macht." Trump sei gegen alles, was für ihn wichtig ist, unter anderem auch gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Bill, der privat bis vor kurzem mit dem Model Marc Eggers (38) glücklich war, sagt: "Stell dir vor, als Nächstes werde ich rausgeschmissen. Es ist ja mit allem zu rechnen."

Gut möglich, dass Bill freiwillig aus Amerika flieht. Da die Zwillingsbrüder jedoch nicht lange getrennt sein können, würde Tom folgen – und damit auch Heidi. Die betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie verbunden sie mit ihrer Heimat Deutschland ist. Ihre Kinder haben immerhin nichts zu befürchten – da sie alle in Amerika geboren sind…

