Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ihr größter Traum soll endlich wahr werden

Ihre Inspiration dafür ist die beliebte ZDF-Serie "Die Bergretter" mit Schauspieler Sebastian Ströbel in einer der Hauptrollen. Zu sehen, wie die Bergrettung Ramsau dort für Menschenleben an ihre Grenzen geht, reißt Heidi jedes Mal mit. "Meine Frau und ich gucken wahnsinnig gerne 'Die Bergretter'", verriet Heidis Ehemann Tom Kaulitz gerade. "Das ist eine richtig gut gemachte Serie!"

"Wir haben im Prinzip alle Folgen durchgeguckt", erzählt Heidis Liebster weiter. Was sie daran so mögen? "Das sind nette Leute in der Region, von der Natur her ist es wahnsinnig schön, man kann klettern gehen", schwärmt er. Aber nun wollen sie das nicht mehr nur aus der Ferne betrachten, sondern auch aktiv werden: "Vielleicht kommen wir zum Urlaubmachen mal vorbei, besuchen das 'Bergretter'-Set." So könnte Heidi dann erste Eindrücke gewinnen.

Auch "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel ist davon begeistert. "Kommt uns doch gerne mal in der Ramsau besuchen und dann hängen wir zusammen am Helikopter ab!", lädt er sie ein. Vielleicht ist Heidi bald nicht mehr nur ein Engel auf dem Laufsteg, sondern auch einer in den Bergen.

