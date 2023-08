Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaa, es ist wahr! Auf Sardinien kann jeder das süße Wunder sehen

Denn dass die beiden ihre Liebe retten könnten, kaum einer hatte daran geglaubt. Die Stimmung war seit Wochen zum Zerreißen gespannt. Weil Tom nie zu Hause in Los Angeles war. Statt mit Heidi das Eheleben zu genießen, tourte er mit seiner Band Tokio Hotel quer durch die Lande und stand auch noch für die ProSieben-Show „The Voice of Germany“ als Juror vor der Kamera. Umgeben von hübschen jungen Frauen. Die ihm alle schöne Augen machten …

Doch an diesem heißen Sommertag am Strand hat Tom nur Augen für seine Heidi. Es wird geküsst und gekuschelt. Und alle Probleme sind vergessen. Zum Glück! Denn ohne ihren „jungen, heißen Mann“, wie Heidi Tom nennt, möchte sie nicht mehr sein. „Ich liebe ihn sehr“, schwärmte sie oft. „Er ist deutsch wie ich. Vielleicht war es das, was mir immer fehlte. Wir haben gleiche Wurzeln, die gleiche Erziehung. Vielleicht ist er sogar der erste Mann, der mich versteht.“