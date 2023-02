Heidi Klum & Tom Kaulitz: Juhu, ein Baby!

Anfang Februar war Heidi in der Sendung "The Jennifer Hudson Show" zu Besuch und wurde dort mit einigen pikanten Fragen konfrontiert. Die Modelmama musste diese mit einer "Ja" oder "Nein"-Kelle beantworten. Doch die Frage "Würdest du noch ein weiteres Baby haben wollen?" brachte die sonst so coole Modelmama ziemlich aus dem Konzept. Sie schwenkte die Kelle nervös hin und her, fächerte sich Luft zu und entschied sich am Ende für "Ja". Was für wundervolle Neuigkeiten!