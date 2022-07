Heidi Klum & Tom Kaulitz: Trennung! Bill macht es offiziell

Obwohl Bill und Tom in Los Angeles ein neues zu Hause gefunden haben, scheint ihnen der Abschied von ihrer alten Heimat Deutschland zunehmend schwerer zu fallen! So wollen sie nun auch vermehrt Konzerte in Deutschland geben. Bei "Böhmi brutzelt" offenbart Bill nun: "Wir gehen jetzt auch nächstes Jahr wieder auf Tour, und da ist es immer so ungefähr, so fünf Konzerte von dreißig sind in Deutschland." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Bill und Tom wollen alles dafür geben, um ihre Fans in Deutschland glücklich zu machen! Doch was Heidi wohl über diese Trennung auf Zeit denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!