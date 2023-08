Heidi Klum verrät: DAS ist das Geheimnis ihres Traumkörpers

Auf Instagram möchte ein Fan das Geheimnis der 50-Jährigen wissen, woraufhin Heidi verrät: "Danke für das nette Kompliment. Viel Gemüse, Obst, Wasser trinken, schlafen, Bewegung." Zusätzlich verzichte sie fast komplett auf Alkohol, frittierte Speisen und Zucker. Das Model achte außerdem darauf, nicht zu spät am Abend zu essen, da der Körper die Nahrung sonst nicht mehr so gut verdauen könne.

Was sie normalerweise zum Frühstück isst, verriet Heidi bereits: Am liebsten isst (bzw. trinkt) sie pochierte Eier in Hühnerbrühe. Dafür kocht sie die Brühe auf, fügt die rohen Eier hinzu und rührt diese so lange, bis sie stocken. Das trinkt die Ehefrau von Tom Kaulitz dann aus einer Tasse. Nun ja, solange es wirkt...