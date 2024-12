Heidi Klum: Wechseljahre und Ehe-Geheimnis – jetzt packt sie aus!

Seit 30 Jahren ist Heidi Klum (51) fest in der Modelwelt verankert und präsentiert sich auch nach so vielen Jahren immer noch in gewohnter Perfektion auf den größten Laufstegen der Welt – von ihren 51 Jahren fehlt dabei jede Spur! Jetzt verrät die Vierfach-Mama ihre ganz persönlichen Geheimnisse für ein gesundes und fittes Leben.