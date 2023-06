Heidi Klum: Endlich Frieden! Wundervolle News zu ihrem 50. Geburtstag

In den vergangenen Jahren ließ der Chef der Hamburger Agentur „Mega Models“ kein gutes Haar an Heidi und ihrer Show „Germany’s Next Topmodel“. Die Sendung sei „totaler Quatsch“ und bringe die gesamte Branche in Verruf, polterte er öffentlich. Heidi verheize ihre „Meeedchen“ als billige TV-Staffage und sei ohnehin selbst niemals ein High Fashion Model gewesen. Nach diesem harschen Urteil hatte Ted Linow sich lange nicht mehr öffentlich zu dem Thema geäußert – aber offenbar hin und wieder darüber nachgedacht. Denn plötzlich verblüfft er im "Closer"-Talk mit einem spektakulären Sinneswandel, räumt ein: „Ich muss gestehen, dass das, was sie geschafft hat, eine riesengroße Leistung ist. Heidi ist ein absoluter Weltstar. Sie ist in Amerika fast noch größer als hier! Da kann ich wettern und zetern so viel ich will, irgendwas muss man können und haben, sonst gelingt einem das nicht.“ Linow gibt auch unumwunden zu, dass er als Agent Heidi diese Karriere nicht hätte ermöglichen können: