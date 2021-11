Helene Fischer: After-Baby-Body - Steigt ihr der Druck jetzt schon zu Kopf?

Helene Fischer und Freund Thomas Seitel sind in freudiger Erwartung. Leider etwas ungewollt ist die Katze nun aus dem Sack! Helene erwartet ihr erstes Kind. Natürlich sorgt das nicht nur bei den Fans für große Freude, auch die Promi-Kollegen sind vollkommen begeistert. So auch bei dem "Wetten, dass...?"-Revival am Wochenende, wo Helene Fischer als Wettpatin eingeladen war und ihre Schwangerschaft zu ihrem bedauern wieder das unterschwellige Hauptthema des Abends war. Auch Kult-Moderator Thomas Gottschalk ließ es sich nicht nehmen und versuchte ein paar Details zur Schwangerschaft aus der beliebten Sängerin herauszuquetschen. So spricht er Helene Fischers Pläne für nach der Geburt an. Macht sie sich Druck bezüglich ihrer Figur nach der Entbindung?