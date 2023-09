Helene Fischer: Alle freuen sich aufs zweite Baby

Helene selber hat es beim Konzert in Köln vor wenigen Tagen angekündigt. Mit einem strahlenden Lächeln und so viel Liebe und Vorfreude im Blick. "Nächstes Jahr mache ich vielleicht ein bisschen ruhiger", schmunzelte sie. Ruhiger, weil dann nicht die Karriere an erster Stelle steht, sondern die Familienplanung? Während ihrer letzten großen Tourneepause 2021 wurde Helene ja Mama.

Die kleine Nala kam auf die Welt. Die Schlagersängerin und Lebensgefährte Thomas Seitel waren überglücklich. Und dass Nala kein Einzelkind bleiben soll, das war schon immer klar. Helene selbst hat eine große Schwester, Erika. "Wir hatten eine so tolle Kindheit", schwärmte die Sängerin einmal. Und auch als Erwachsene stehen sich die beiden Schwestern unglaublich nah, fahren zusammen in den Urlaub, verbringen viel Zeit miteinander. Wie kostbar Geschwister sind, wie wichtig sie sind, das weiß sie also nur zu genau!

Außerdem: Auf Nachwuchs angesprochen, schwärmte Helene immer gleich von mehreren: "Klar, ich will Kinder", betonte sie stets. "Und wenn ich sie habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney Filme gucken."

Wie schön, dass Thomas die gleiche Vorstellung von einem Familienleben teilt. Kinder, Leben im Haus, ein wenig Chaos, Geborgenheit, Liebe! So soll es sein! Das ist für ihn so wichtig wie für Helene. Schließlich sind beide absolute Familienmenschen. "Thomas ist wundervoll zu mir", schwärmt Helene wie zur Bestätigung von ihrem Liebstem. "Er ist fürsorglich, liebevoll. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen."

Bei so viel Liebe jubeln auch die Fans. Die freuen sich jetzt schon aufs Baby!