Helene Fischer: Aus und vorbei! So kann es nicht weitergehen

Wie viele Warnschüsse braucht sie noch? Diese Frage stellen sich viele Fans von Helene Fischer schon seit einiger Zeit. Denn seit dem Start ihrer großen "Rausch"-Tournee jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Nach all den großen Sorgen ist eine Auszeit jetzt wohl ihre letzte Rettung. Erst zog sie sich eine Rippenverletzung bei den Proben kurz vor Tourauftakt zu, dann gestand sie, dass sie aufgrund des Scheinwerferlichts Probleme mit der Sehkraft habe. Und jetzt verletzte sich Helene bei ihrem Konzert in Hannover sogar so schwer, dass die Veranstaltung abgebrochen werden musste! So hatte sich die Sängerin ihr großes Comeback nach der Babypause sicherlich nicht vorgestellt. Was ist nur los mit Helene? Vielleicht hat sie sich zu viel zugemutet …