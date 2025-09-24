Rund einen Monat ist es mittlerweile her, dass sich Helene Fischer (41) nach längerer Funkstille mit einem handgeschriebenen Brief via Instagram bei ihren Fans meldete. Darin bestätigte die Sängerin die Geburt ihrer zweiten Tochter. Konkrete Details wie das Geburtsdatum oder gar den Namen des Babys verriet sie in ihrem Insta-Post nicht. Und genau das ist es, was ihre Fans bis heute schier wahnsinnig macht: Alle warten gespannt auf den ersten Hinweis, wie das kleine Mädchen heißt.