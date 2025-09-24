Helene Fischer: Sanskrit für „Meer” –Dieser Babyname fürs 2. Kind passt perfekt zu „Nala”
Helene Fischer gab Ende August bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist! Den Babynamen behielt die Sängerin bislang streng geheim …
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden.
Rund einen Monat ist es mittlerweile her, dass sich Helene Fischer (41) nach längerer Funkstille mit einem handgeschriebenen Brief via Instagram bei ihren Fans meldete. Darin bestätigte die Sängerin die Geburt ihrer zweiten Tochter. Konkrete Details wie das Geburtsdatum oder gar den Namen des Babys verriet sie in ihrem Insta-Post nicht. Und genau das ist es, was ihre Fans bis heute schier wahnsinnig macht: Alle warten gespannt auf den ersten Hinweis, wie das kleine Mädchen heißt.
Geheimhaltung rund um den Babynamen
Dass Helene den Namen ihrer Tochter nicht preisgibt, ist kein Zufall. Schon bei ihrem ersten Kind zeigte sich die Schlager-Ikone äußerst zurückhaltend. Damals war es die „Bild“-Zeitung, die den Namen ausplauderte – nicht Helene selbst. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre ihrer Familie könnte es also gut sein, dass der Name der zweiten Tochter nie verraten wird – weder von der Sängerin persönlich, noch, weil er abermals über Umwege an die Öffentlichkeit gelangt.
Das bedeutet der Name der ersten Tochter
Die erste Tochter von Helene Fischer und Thomas Seitel (40) trägt den Namen Nala. Ein Name, der auf Suaheli so viel wie „die Löwin“, „die Königin“ oder „das Geschenk“ bedeutet. Viele vermuten, dass Helene sich dabei vom Disney-Klassiker „König der Löwen“ inspirieren ließ, in dem die Löwin Nala an der Seite von Simba eine Hauptrolle spielt. Damit bewiesen Helene und ihr Thomas schon beim ersten Mal ein Händchen für einen klangvollen, symbolträchtigen und zugleich modernen Namen.
5 Namensideen für Helenes zweite Tochter
Um die Neugier der Fans zumindest ein bisschen zu stillen, haben wir fünf Namensideen zusammengestellt, die zu Helene und ihrer Familie passen könnten:
Mira
Ein absoluter Favorit: Kurz, melodisch und international verständlich. „Mira“ bedeutet je nach Herkunft „wunderbar“, „Prinzessin“ oder spielt auf den Ozean an. Im Sanskrit bedeutet der Name Mira (मीरा, Meera) „Meer”, kann aber auch „Grenze” oder „Frieden” ausdrücken. Ein Name, der genauso kurz, prägnant und poetisch ist wie „Nala“ und daher als Wahl für Baby Nummer zwei überaus naheliegend sein könnte.
Aurora
Bekannt aus Disneys „Dornröschen“ und übersetzt mit „Morgendämmerung“. Verträumt und zu Helene Fischer passend, dazu die nötige Portion Märchen – ideal für Fans von starken, symbolischen Bedeutungen.
Leona
Abgeleitet vom lateinischen „leo“ = Löwe, wäre Leona die perfekte Ergänzung zu Nala. Außerdem spiegeln beide Namen Stärke und Mut. Etwas Königliches hat es auch – und passt damit perfekt zur Queen des Schlagers.
Stella
Der lateinische Begriff für „Stern“ klingt klar und modern. Während Nala die Erde symbolisiert, bringt Stella den Himmel ins Spiel – ein schönes Gleichgewicht.
Ayla
Der türkische Name heißt „Mondschein“. Gemeinsam mit „Nala“ entstünde ein harmonisches Geschwisterpaar: Sonne und Löwe auf der einen Seite, der Mondschein auf der anderen.
Unsere Vermutung: So heißt Helene Fischers 2. Baby
Ob Helene ihre Tochter jemals öffentlich beim Namen nennen wird, bleibt abzuwarten. Doch sollte sie sich wieder für einen klangvollen, internationalen Namen mit Symbolcharakter entscheiden, liegt „Mira“ ganz weit vorn. Auch Ayla, Leona, Aurora oder Stella würden perfekt in die Reihe passen. Eines ist sicher: Egal, wie das kleine Mädchen heißt – die Begeisterung um Helene Fischers Familienglück ist riesig.