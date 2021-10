Helene Fischer: Bitterböser Verrat während der Schwangerschaft

"(...) Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht (...)", beichtet Helene nun in einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts ihrer Community. Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Helene schwanger ist. Wie ihr Post jedoch beweist, sickerte die Info nicht ganz freiwillig an die Öffentlichkeit. Die Freude von Helene und Thomas auf ihr Baby wird von der verführten Verkündung jedoch nicht getrübt. So ergänzt Helene: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht." Wow! Ob Helene uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...