Helene Fischer: Bittere Klatsche während ihrer Schwangerschaft

"Ich kenne alle Helene-Fischer-Songs auswendig, kann jeden Titel nur anhand einer einzigen Sekunde identifizieren und bin darin besser als die Interpretin höchstselbst", sagte die zehnjährige Giulia in der Sendung. Während sie die Herausforderung meisterte, hatte Helene Fischer einige Probleme. Zwar konnte Helene Fischer einige Songs erkennen, aber sie musste überlegen und kam ordentlich ins Grübeln - vor allem bei dem Hit "Phänomen". "Was war das denn?", fragte die Sängerin. "Da steh' ich total auf dem Schlauch", gab sie dann zu - schließlich hat sie am Ende dann doch richtig getippt. Bei "Mitten im Paradies" war sie sich ebenfalls unsicher und lag dann sogar daneben. Autsch!