Helene Fischer: "Da fahre ich aus der Haut"! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Eigentlich kennen und lieben sie ihre Fans für ihre spektakulären Bühnen-Performances und ihr positives und offenes Wesen. Doch nun macht Helene Fischer klar, sie kann auch anderes! Der Schlagerstar sorgte zuletzt besonders mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Nicht nur erwartet sie gerade gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel ihr erstes Kind, auch die Traumhochzeit soll schon bald folgen. Dass ihr Privatleben so sehr in den Fokus gerückt ist, ist für sie jedoch nicht immer so leicht. Jetzt beichtet sie, wann sie so richtig aus der Haut fährt und welche Seite von sich sie der Welt noch nicht gezeigt hat...