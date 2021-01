Helene Fischer: Die bittere Wahrheit! So traurig sieht ihr Leben wirklich aus!

"Eines Tages werde auch ich Mama sein", verkündete sie vor drei Jahren, laut "Neue Post". "Und das ist das Schönste eigentlich auf der ganzen Welt! Kinder sind das Wundervollste!“ Damals war sie noch mit Florian Silbereisen (39) liiert. Die ganze Welt stand ihr offen.

Dann 2018 die Trennung. Seither ist nichts so geworden, wie sie es sich erhofft hatte. Die Bauarbeiten an Helenes Traumhaus am See gehen einfach nicht voran. Und an Kinder und eine Verlobung mit ihrem neuen Freund Thomas Seitel (35) glaubt im Moment wohl keiner. Und auch ihr Karriereziel, vielleicht Hollywood zu erobern, liegt auf Eis. Ist ihr Pakt mit dem Glück zerbrochen?