Helene Fischer: Drogen, Polizei- und Notarzteinsätze! Das ist ihre traurige Wahrheit

Zudem soll die Organisation katastrophal gewesen sein: Viele Fans kamen ohne Ticket- oder Taschenkontrolle aufs Gelände. Niemand weiß, was sie mitbrachten – höchstgefährlich für einen Star auf der Bühne oder andere Zuschauer. Als die Fans nach dem Event zu den Shuttle-Bussen stürmten, mussten Krankenwagen anrücken, die Johanniter extra ein Notfallzelt aufbauen, weil viele stundenlang in der Schlange stehen mussten und kollabierten. Unfassbare Zustände, die auch Helene-Fans in Angst und Schrecken versetzen! Einige wollen bereits ihre teuer gekauften Tickets abgeben. Der Veranstalter gab zwar Entwarnung und versprach, am 20. August vieles besser zu machen – aber dennoch stellt sich die Frage: Hat Helene Fischer dem Falschen vertraut?