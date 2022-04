Helene Fischer: Ein Irrer hatte sie auf dem Radar

Doch so verwirrt er auch scheint – offenbar wusste der Irre ganz genau, wer Helene ist und dass sie am Ammersee wohnt! So soll er im Herbst 2020 in Herrsching am Ammersee einen Mann brutal attackiert haben. Als das Opfer die Polizei alarmierte, tönte der Rollstuhlfahrer wohl, dass er "die Security von Helene Fischer und die Mafia holen werde", die ihn dann töten würden. Dann zückte er ein Messer und drohte, seinem Widersacher "in den Hals" zu stechen ...

Gerade erst ereignete sich am Ammersee eine unheimliche Einbruchsserie – jetzt diese furchtbare Nachricht. Helenes Traum vom idyllischen Familienleben mit Partner Thomas (37) und Töchterchen Nala (ca. 4 Mon.) wird zum Albtraum. Wie lange kann sie ihre Liebsten noch schützen?