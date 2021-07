Helene Fischer: Endlich zeigt sie ihren Ring

Ein neues Album, eine neue Tour, unzählige TV-Auftritte – Helene wird wieder arbeiten, für ihre Fans ihr Bestes geben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, hört man aus dem Umfeld der Sängerin. All ihre Konzentration, all ihre Zeit ist nur diesem Ziel gewidmet. Denn: "Ich bin ein sehr perfektionischer Mensch", gestand sie einmal laut "Neue Post". Und Ex-Freund Florian Silbereisen (39) verriet einst: "Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die Perfekteste! Weil sie nie aufhört, an sich zuarbeiten, Tag und Nacht! Wenn sie für die Show arbeitet, lebt sie dafür. Die hört nicht auf zu proben, wenn alle ins Bett gehen, dann macht sie weiter! Wenn alles schon perfekt ist, sagt sie: 'Leute, von vorne!'" In dieser Zeit bleiben natürlich die Momente mit Thomas beschränkt.

Während die beiden in Helenes selbst gewählter Auszeit Tag und Nacht füreinander da sein konnten, gemeinsam in der Villa am Ammersee frühstückten und zu Abend aßen – kommt die Zweisamkeit in dieser arbeitsreichen Zeit jetzt natürlich zu kurz. Viel zu kurz. Nicht wenige Paare leben sich dann plötzlich auseinander, verlieren sich aus den Augen – und trennen sich plötzlich. Egal wie stark die Liebe auch war. Doch der kleine, zierliche Ring an Helenes Finger könnte ein großes Versprechen sein. Von Thomas an seine Liebe. Dass man zusammengehört, egal, was kommt. Eine Erinnerung daran, dass er auf sie wartet – egal wie lange es dauert. Dass er für sie da ist, immer da sein wird. Auch wenn Helene ihrer größten Leidenschaft nachgehen will, der Musik, Thomas wird sie nicht verlieren.