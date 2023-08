Helene Fischer: Enthüllt! Das Geheimnis ihrer Schönheit

Viel Bewegung

Bei Helene steht natürlich auch viel Bewegung auf dem Plan. "In der Regel jeden zweiten Tag. Ich habe immer meine Joggingschuhe und ein paar Fitness-DVDs im Gepäck. Abends mache ich dann ein paar Übungen im Hotelzimmer, was natürlich furchtbar praktisch ist. So bleibe ich fit und in Form – und das ist auf Tournee das Wichtigste", erklärt sie. Wer immer für ein kleines Workout bereit sein will, kann sich beispielsweise sogenannte Fitnessbänder zulegen. Die lassen sich problemlos ins Büro, in den Urlaub oder in den Park mitnehmen.