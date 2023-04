Helene Fischer: Es ist wahr! Sie kann ihr Glück nicht mehr verbergen

Umso größer die Überraschung für die 12.000 Zuschauer im Saal, als Thomas plötzlich neben Helene auf der Bühne stand! Männlich, muskulös, kraftvoll – ein Mann, der seine Frau auf Händen trägt und sie beflügelt, alles zu schaffen. Zu Helenes Liebes-Hymne an ihn, der Ballade "Hand in Hand", schwebten die beiden scheinbar federleicht unter künstlichem Regen über die Menschenmenge. Vergessen waren die Schmerzen durch die Verletzung, die Sorgen der vergangenen Wochen. Immer wieder blickten sie sich tief in die Augen, schmiegten sich aneinander, umarmten sich. Er nahm ihre Hand, und als sie gemeinsam von der Bühne gingen, hatte Helene Tränen in den Augen.

Ein Gänsehaut-Augenblick, der keine weiteren Erklärungen brauchte und auch den letzten Zweifler überzeugte: Ja, das ist Liebe! Bei Helenes letzter großen Tour vor fünf Jahren funkte es zwischen Thomas und ihr in genau einem solchen Moment. Danach krempelte sie mutig ihr Leben komplett um, beendete ihre zehnjährige Beziehung mit Florian Silbereisen (41), baute ein Familiennest am Ammersee, wurde Mutter einer süßen Tochter.

Das Geheimnis, dass Thomas Teil ihrer aktuellen Show sein würde, hat Helene bis zur letzten Sekunde für sich behalten. Bekannt war nur, dass es eine Trapeznummer geben würde mit dem 32-jährigen französischen Artisten Guilhem Cauchois. Noch bei einem weiteren Song ("Wann wachen wir auf?") im zweiten Block des Konzerts unterstützt Thomas Helene auf der Bühne; gemeinsam turnen sie über eine Leiter und trotzen erneut der Schwerkraft. Auch da ging ein Raunen durch die Menge, die Fans jubelten, Thomas so gelöst an Helenes Seite zu sehen.

Die Ereignisse der vergangenen fünf Jahre scheinen die Schlager-Queen verändert zu haben. Nie zuvor schien sie verliebter, nie ließ sie tiefer in ihre Seele blicken als heute. So verwundert es auch nicht, mit welchem Song Helene ihre Fans nach drei Stunden Show, fünf Kostümwechseln und 30 ihrer größten Hits schließlich in die Nacht schickt: In "Alles von mir" beschreibt sie ihre Liebe zu Thomas und Tochter Nala. "Für heute, für immer bleib ich bei dir. Durch Höhen und Tiefen, egal, was passiert. Ich geb' dir mein Wort. Auf ein Leben mit dir" – eine Liebeserklärung, wie sie schöner nicht sein könnte!

