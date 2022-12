Helene Fischer: Flucht nach Kanada!

In Kanadas Metropole Montreal (1,7 Millionen Einwohner) blüht Helene auf. Sie ist dort mit dem weltberühmten Akrobatenzirkus Cirque du Soleil in einer Art Trainingslager für ihre kommende Tournee "Rausch". Voller Freude, stets mit einem Lachen im Gesicht, genießt sie da herrliche Stunden. Beim Spazierengehen, beim Treffen mit Freunden. Und natürlich beim Training. "Seid gespannt", lacht sie uns auf ihren Grußbotschaften im Internet entgegen. Helene wirkt wie befreit, trotz der körperlichen Anstrengungen beim Training.

Doch wo ist eigentlich ihr Liebster Thomas? Was in den Videos auf Helenes Internetseite sofort auffällt: Von Helenes Lebensgefährten ist weit und breit nichts zu sehen. In keinem der Videos. Statt mit ihm – wie früher – vollführt sie ihre Kunststücke heute mit einem anderen Mann. Und auch kein Wort verliert Helene über Thomas. Seltsam, schwärmte sie doch vor wenigen Tagen erst: "Ich bin sehr dankbar dafür, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben!"

Ist der Akrobat also in Deutschland geblieben? Oder möchte der Vater von Töchterchen Nala schlicht und einfach nur nicht vor die Kamera und unterstützt seine Freundin abseits der Linse? Schließlich überlässt er schon seit langem das Rampenlicht viel lieber der Schlagerqueen...

