Helene Fischer: Große Aufregung! Schon im September ist es soweit

Nach ihrem schrecklichen Bühnenunfall in Hannover gönnt Helene Fischer sich aktuell eine Sommerpause. Erst Ende August geht es für sie weiter. Ein bisschen Zeit bleibt also noch, um sich zu erholen! Auf dem Plan stehen mehrere Konzerte in Köln, Wien, Arnheim, Zürich, München und Frankfurt. Besonders interessant dürften aber ihre Konzerte in München sein, denn diese finden zur gleichen Zeit wie das Oktoberfest statt! Da kann es schon mal richtig voll werden...