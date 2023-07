Helene Fischer: Große Enttäuschung! Ihr dreistes Spiel wurde durchschaut

Auf Amazon bietet Helene ihren Fans derzeit ein "Best Of"-Album mit 24 ihrer größten Hits an. Doch das kommt leider nicht bei allen gut an! Im Netz häufen sich bereits die negativen Kommentare:

"Sehr schwaches Album. Viele Lieder wurden nicht mal große Hits. Eine schwache Zusammenstellung. Vor allem hatte sie schon ein Best-of-Album rausgebracht. Frau Fischer braucht wohl Kohle. Kann keine Empfehlung aussprechen!"

"Nichts ist neu. Sogar das Cover ist von der Farbenspiel-Session. Tut mir leid, aber im Moment muss man mit Geld vorsichtig sein, also möchte ich etwas für mein Geld geboten bekommen. Nächstes Mal solltest du es dir zweimal überlegen, damit du keine Fans verlierst."

"Ich hätte mir gewünscht, dass die älteren Stücke neu aufgenommen wären. So ist es ein billiger Abklatsch. Schade."

Ein heftiger Schlag für Helene, die ihren Fans eigentlich nur eine Freude machen wollte...