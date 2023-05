Helene Fischer: Heftige Attacke! Und niemand hilft ihr

"Das ist ein Gewinn aus der Hölle", "Höchststrafe", "Furchtbar, diese Zirkustusse" – Dankbarkeit und Freude sehen anders aus. Das muss wehtun! Gerade jetzt, wo Helene alles für ihre Fans gibt, trotz der schmerzhaften Folgen ihres Rippenbruchs mit waghalsigen Akrobatik-Nummern auf der Bühne steht. Konnte niemand sie davor bewahren? Management und Marketing-Experten hätten doch ahnen können, dass Hater sich bei solchen Aktionen voller Wonne austoben.

Halt und Kraft geben Helene derzeit ihr Freund Thomas Seitel und ihre Eltern. Die kümmern sich auch rührend um das Töchterchen der Sängerin. Nala wurde in Hamburg mit Opa Peter an der Alster gesehen, während Helene sich in der "Barclays Arena" für ihre Fans abrackerte. Wunderbar, wenn man in solchen Momenten seine Liebsten hat, die einen auffangen!

