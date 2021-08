Helene Fischer: Heißer Flirt mit einem Herzensbrecher

Doch was sagt eigentlich Helenes Liebster Thomas Seitel (36) dazu? Ihm kann all die Schwärmerei doch nicht gefallen. Immerhin ist er seit 2018 der Partner an Helenes Seite, der ihr den Rücken stärkt und mit dem sie bereits Zukunftspläne schmiedet. Und plötzlich könnte ihm ein anderer Mann gefährlich werden …

Denn Luis Fonsi ist ein echter Herzensbrecher. Er ist zwar verheiratet, doch hat er schon so mancher Frau den Kopf verdreht. "Ich bin eben ein Romantiker durch und durch", zwinkert er. Hinzu kommt: Helene und Luis haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit.

Bereits 2018 legten sie in der "Helene Fischer Show" einen sexy Auftritt hin. Schon da spürten sie, dass sie "sehr gut harmonieren". So gut etwa wie Helene und Thomas? Die beiden lernten sich ja schließlich ebenfalls durch ihren Beruf kennen – da Thomas als Akrobat Teil ihrer Tour war.

Und auch wenn es zwischen Helene und Luis Fonsi nur nach einem Sommerflirt aussieht – wenn die Sängerin den Popstar anschaut und singt: "Ich verlier die Kontrolle", wird sich Thomas gewiss warm anziehen müssen.