Helene Fischer: Ihr großes Glück ist in Gefahr

Die 39-Jährige ist einfach gerne Mama – und ein weiteres Kind wäre für sie die Krönung ihres Familienlebens. Mit Freund Thomas Seitel hat sie den vertrauenswürdigen Mann dazu – der allerdings auch anderweitig für sie wichtig ist.

Nämlich als Kollege auf der Bühne: Wenn Helene in schwindelerregender Höhe an dem Akrobaten hängt, darf kein Fehler passieren. "Trotzdem spüre ich jeden Abend so eine große Freude, dass ich diese körperliche Höchstleistung gar nicht so spüre. Ich spüre es immer nur danach, wenn eine Tour vorbei ist. Dann merke ich es an der Schlafenszeit, die ich brauche. Ich merke es an diesem ganzen Regenerationsprogramm, was ich danach benötige. Aber letztendlich, in dem Moment, wenn ich rausgehe, merke ich davon gar nichts", sagt Helene. Dass sie mit diesem Powerprogramm aber auch ihren Babytraum gefährdet, scheint sie ebenfalls nicht zu bedenken.

Doch Experten warnen: Ein übertrainierter Körper hat nicht genug Energie, um gleichzeitig für eine Schwangerschaft bereit zu sein. Schon wer mehr als vier Stunden pro Woche intensiv Sport treibt, soll laut einer Studie eine um 40 Prozent geringere Chance haben, schwanger zu werden. Hinzu kommt der Stress, der in Helenes Job hinzukommt. Doch die Musikerin liebt was sie tut. Und ihre Tour wird ja auch nicht ewig gehen. Dann kann sie sich voll und ganz auf ihr privates Glück konzentrieren...