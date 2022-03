Helene Fischer: Ihre glücklichen Zeiten sind vorbei

Unter dem letzten "Instagram"-Post von Helene Fischer macht sich immer mehr Unmut innerhalb ihrer Community bemerkbar! Eigentlich wollte Helene damals lediglich auf ihren Olympiasong aufmerksam machen und ein wenig dafür die Werbetrommel rühren. Doch die Fans nutzen den Post, um ihren Vorwürfen gegen Helene freien Lauf zu lassen. So heißt es: "Kein richtiger Hit mehr! Sie hat ihren Stil noch nicht gefunden", sowie "Muss man die kennen? Als Fans würde ich sagen: Wenn jemand so lange untertaucht, wäre er für mich gestorben." Autsch! Harte Worte, die an Helene sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer ...