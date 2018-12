Helene Fischer: Jetzt spricht ihr neuer Freund Thomas Seitel!

Die Nachricht schlug ein, wie eine Bombe! Gestern gaben Schlager-Traumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Trennung bekannt. Doch damit nicht genug! Helene soll ihr Herz bereits an einen anderen Mann verschenkt haben: Thomas Seitel. Doch was hat er über Helene zu sagen?

und sind getrennt. Nach 10 Jahren Beziehung gab das Schlagerpaar gestern Abend die Trennung bekannt. Wie es heißt, sollen sich die beiden schon vor Wochen gegen ihrer Liebe entschieden haben. Außerdem wird behauptet, dass Helene ihr Herz bereits für einen anderen Mann geöffnet haben soll: Akrobat Thomas Seitel. Doch wie lange läuft das schon zwischen den beiden?

Thomas Seitel: Hat er seine Freundin für Helene Fischer verlassen?

Helenes neuer Freund äußert sich

Erst im Oktober war Thomas Seitel bei "hallo hessen" dabei zu sehen, wie er über seine Arbeit mit Helene Fischer sprach. Damals beteuerte er noch, dass die beiden ein rein berufliches Verhältnis hätten. So erläuterte er: "Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass sie fällt. Und ich auch nicht." Doch waren die beiden damals wirklich "nur Kollegen"?

Helenes neuer Freund schwärmt von der Beauty

Obwohl Thomas damals beteuerte, dass die beiden lediglich eine berufliche Beziehung zueinander hätten, machte schon damals eine Aussage des Akrobaten alle Helene-Fans hellhörig. So schwärmte Thomas über seine Arbeit mit der Schlagerkönigin: "Eine unglaublich große Ehre und es macht unglaublich viel Spaß. Wenn man sich vorstellt: 70 Shows einfach abzuliefern, nicht nur Akrobatik zu machen, sondern auch zu singen, zu tanzen und noch durch den Abend zu führen – sie hat das einfach jeden Abend knallhart durchgezogen. Da sieht man einfach was für ein Profi sie ist." Wann die beiden ihren gemeinsamen Schritt in die Öffentlichkeit wagen werden? Wir können gespannt sein…