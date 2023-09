Helene Fischer: Jetzt spricht Panagiota Petridou über Helenes Schwangerschaft

Die Verkündung, dass Schlagerqueen Helene Fischer ihr erstes Baby erwartete, war damals in aller Munde. Doch auch Moderatorin Panagiota Petridou hatte zu dem Zeitpunkt süße Neuigkeiten, wie sie nun eineinhalb Jahre später enthüllte. Warum sie damals jedoch mit ihren Baby-News zurückhielt, berichtete sie jetzt im RTL-Format "Gala": "Ja, es war nicht die ganze Zeit geplant. Ich habe irgendwann schon überlegt, mal die Bombe platzen zu lassen. Am Anfang musste ich ja erstmal selber damit zurechtkommen. Und dann hat man bei mir auch wenig gesehen, weil ich habe so wenig zugenommen, ich habe keine 8 Kilo zugenommen, hatte weder Wassereinlagerungen oder Sodbrennen oder irgendetwas Negatives zu erzählen. [...] Da wollte ich auch nicht so eine große Druckkanone für alle Follower sein. Das war ein großer Grund. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich auch eine private Sache." Als sie sich dann aber doch dazu entschloss, dass der Moment gekommen war, ihre Baby-Bombe platzen zu lassen, machte ihr Helene Fischer einen Strich durch die Rechnung: