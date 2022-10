Helene Fischer: Jetzt spricht sie erstmals über Baby Nala

So so, der Apfel fällt also nicht weit vom Stamm. Auch Mama Helene steht bereits bald wieder auf der Bühne und will ihren Fans in alter Manier eine Mega-Show nach der anderen abliefern. Das als frischgebackene Mutter gewuppt zu bekommen scheint auch einer Helene Fischer etwas Angst zu machen, wie sie weiter verrät: "Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt und gesagt: 'Bist du denn wahnsinnig, dir das vorzunehmen?!' Jetzt rückt das Ganze näher und jetzt merke ich auch allmählich: 'Huppala.'". Ob sich Helene da mal nicht zu viel zumutet...

In ihrer Karriere als Schlagersängerin hat sich Helene Fischer ganz schön verändert. Wie sehr, erfährst du im Video: