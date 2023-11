Helene Fischer: Private Einblicke! Das wusste bisher niemand

Denn wie die Sängerin nun selbst verraten hat, ist sie kein großer Fan von Handys und der damit verbundenen ständigen Erreichbarkeit. "Grundsätzlich habe ich mein Handy auf lautlos und gehe eher nicht ans Telefon. Also nur, wenn ich das Gefühl habe, och, so nach drei, vier Stunden könnte man mal draufschauen. Also das lasse ich auch gern einfach mal liegen. (…) Das tut sehr gut!", erklärt sie laut "Neue Post".

Und gerade jetzt, nachdem sie ihre stressige Tour hinter sich hat, braucht die Sängerin die Stille und die Zeit für ihre Familie, Töchterchen Nala und Partner Thomas – ganz ohne Störungen – mehr denn je. "Ich liebe das einfach total, wenn das so still ist", schwärmt Helene, wie "Neue Post" berichtet. "Das ist dann für mich ein purer Genuss, einfach ganz stupide in den Tag zu starten, ohne zu wissen, was wir heute machen wollen. Und das ist eigentlich immer so ein Teil von: Ich möchte in die Natur und ich will auf jeden Fall gut essen und ein bisschen faulenzen." Und auf keinen Fall von einem klingelnden Handy gestört werden.